Александр Овечкин проведет прямой эфир для болельщиков

30 мая в 12:00 компания FONBET совместно с хоккеистом Александром Овечкиным проведет акцию «Вопрос мечты», в ходе которого амбассадор FONBET ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире. Стрим пройдет на YouTube-канале «Это хоккей, брат!» и в телеграм-канале Sports.

Вопросы для прямого эфира отбирались на специальном сайте проекта «Великая Погоня», другую часть вопросов задавали пользователи сайта Sports.ru.

Ведущими стрима станут Константин Анисимов, Артем Батрак, Яна Ромашкина и колумнист Sports.ru Никита Петухов. Также в рамках акции «Вопрос мечты» компания FONBET привезёт на студию автора лучшего вопроса.

Прямой эфир: https://www.youtube.com/live/U-zuHihKHCM