В Казахстане повысят возрастной ценз для клиентов казино и букмекеров до 25 лет

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев сообщил, что парламент республики обсуждает увеличение возрастного ценза для клиентов казино, букмекерских контор и лотерей.

«Сегодня мы совместно с депутатским корпусом вводим ряд законодательных поправок, которые внесут ряд ограничений, в том числе увеличение возрастного ценза до 25 лет для клиентов казино и букмекерских контор, сейчас с 21 года. Лотереи – с 18 лет до 21 года.

Кроме того, мы предлагаем ограничить рекламу [букмекерских компаний]. Мы предлагаем оставить рекламу только на спортивных мероприятиях», – сказал министр.

По его словам, предлагается ограничить возможность посещения казино и букмекерских компаний должникам по кредитам и алиментам. Обсуждение этих предложений уже началось в парламенте.

«Я думаю, что в первой половине следующего года эти ограничения уже будут применены», – отметил Маржикпаев.

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