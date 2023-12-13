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Пятничные угловые в трех матчах, низ в игре Головина: планы на вечер в топ-лигах

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В пятницу играют команды, которые не участвовали в еврокубках. Но и в их матчах много интересного. Сегодня – явный перекос в угловые!

«Тоттенхэм» будет лучше «Ноттингем Форест» до перерыва

«Тоттенхэм» проиграл всего один первый тайм из 16, а «Форест» выиграл только три. Соперники больше любят играть вничью в этот промежуток времени – девять и семь раз соответственно. Ничья в первом тайме идет за 2.39, но ставить на это рискованно.

Лучше попробовать -0.25 на «Тоттенхэм» с 1.79 – тоже в первом тайме. Лондонцы все равно чаще начинают игру лучше соперника, в последних двух играх тоже было так.

«Осасуна» и «Райо» подадут много угловых

В их встречах это часто происходит: ТБ8.5 пробивался в шести из семи последних домашних матчей «Осасуны» и в семи из восьми последних игр «Райо Вальекано». Выразительная статистика.

Но ТБ8.5 уже хорошо прогнут – всего 1.58. Можно взять азиатский тотал ТБ8.75 за 1.66.

Тоже угловые – в матче «Юве»

«Ювентус» играет в гостях против «Дженоа». «Юве» нечасто подает угловые в чемпионате – 4,53 в среднем, это 11-е место. Но соперник – аутсайдер по этому показателю. «Дженоа» (2,8) подает их реже всех.

Любопытный вариант – победа «Ювентуса» в этом матче по угловым за 1.76.

И опять угловые – теперь в Германии

Тут уже пересекаются команды, которые в таблице угловых находятся на разных полюсах. Менхенгладбахская «Боруссия» (6,14 за игру, третий результат) принимает «Вердер» (3,5, предпоследнее место).

Разница очевидна, да еще и матч дома. Так что просто победа по угловым уже котируется низко – за 1.49. А что если взять небольшую фору? С -1.5 по угловым в пользу «Боруссии» за 1.71 – уже интереснее.

Забивному «Монако» – низ

Напоследок – вариант из Лиги 1. «Монако» примет «Лион» и сыграет через ТМ3.5 за 1.69. Аргументы – в цифрах: для «Монако» этот тотал не пробился только в одном из последних девяти матчей дома и лишь в одном из последних семи игр всего, а у «Лиона» – также не прошел только в одном из семи последних выездов и в одном из семи последних игр всего.

Риск – в непредсказуемости соперников. Пожалуй, оба потенциально могут не пробить тотал. Но статистика пока что выступает за него.

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

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