Тер Штеген не сыграет с «Порту» – в воротах будет Пенья. «Барселона» пропустит за 1.63

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«Барселона» примет «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь каталонцев Марк-Андре Тер Штеген пропустит игру из-за травмы спины. Вместо него ворота будет защищать Иньяки Пенья, у которого всего 6 матчей за клуб.

Поставить на то, что «Барселона» пропустит, можно с коэффициентом 1.63. Обе команды забьют за 1.83.

Игра состоится 28 ноября и начнется в 23:00 мск.

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