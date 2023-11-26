Странные коэффициенты на «Атлетико» и Левандовски, 18.00 на «Ман Сити». В Лиге чемпионов близится плей-офф

Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня смотрит Лигу чемпионов, поэтому готовьтесь к спецвыпуску в темно-синем цвете.

Левандовски 3 из 10

«Барселона» встретится с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий каталонцев Роберт Левандовски забил только три гола в 10 последних матчах. Он не забьет «Порту» за 1.96, на гол дают коэффициент 1.75.

Симеоне негодует

«Фейеноорд» примет «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов. Мадридский клуб лишь дважды проиграл в этом сезоне – «Валенсии» (0:3) и «Лас-Пальмасу» (1:2) в чемпионате Испании.

В группе Е Лиги чемпионов мадридцы идут на первом месте. В случае победы в сегодняшнем матче они гарантируют себе выход в плей-офф турнира. «Фейеноорд» – фаворит встречи за 2.60. На победу «Атлетико» дают 2.75, коэффициент на ничью – 3.60.

Победить «Милан»

«Милан» примет дортмундскую «Боруссию» в 5-м туре группового этапа ЛЧ. Для выхода в плей-офф турнира немецкому клубу необходимо побеждать. «Милан» в случае поражения может досрочно вылететь из Лиги чемпионов.

Итальянский клуб – фаворит встречи за 2.16. Поставить на победу гостей можно за 3.60, на ничью – с таким же коэффициентом.

Голы «Сити»

«Манчестер Сити» примет «Лейпциг» на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды дважды встречались в Англии – оба раза «Сити» громил соперника. В сентябре 2021-го «горожане» победили 6:3, а в марте 2023-го – 7:0.

«Ман Сити» забьет сегодня минимум трижды за 2.14. На индивидуальный тотал хозяев больше 5,5 дают 18.00.

«Ньюкасл», который смог

«ПСЖ» и «Ньюкасл» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Во втором туре «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» на своем поле со счетом 4:1. После этого англичане дважды проиграли «Боруссии» и опустились на последнее место в группе F.

«ПСЖ» – букмекерский фаворит встречи за 1.73. победа «Ньюкасла» оценивается в 5.00, ничья – за 4.10.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Luciano Lima