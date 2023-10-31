Клиент «Пари» поставил 400 тысяч рублей на победу «Крыльев» над «Зенитом»
Букмекерская компания «Пари» сообщила о крупной ставке на матч Фонбет Кубка России «Зенит» – «Крылья Советов»
Один из клиентов букмекера поставил 400 тысяч рублей на то, что самарский клуб победит с учетом серии пенальти. Коэффициент составил 4.10.
Поставить на победу «Крыльев» в основное время можно за 6.90. «Зенит» – явный фаворит за 1.46. Клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ.
Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:30 мск.
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Впрочем, если у человека есть свободные 400 тысяч рублей, за него можно только порадоваться