Клиент «Пари» поставил 400 тысяч рублей на победу «Крыльев» над «Зенитом»

Букмекерская компания «Пари» сообщила о крупной ставке на матч Фонбет Кубка России «Зенит» – «Крылья Советов»

Один из клиентов букмекера поставил 400 тысяч рублей на то, что самарский клуб победит с учетом серии пенальти. Коэффициент составил 4.10.

Поставить на победу «Крыльев» в основное время можно за 6.90. «Зенит» – явный фаворит за 1.46. Клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:30 мск.

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