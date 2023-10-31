Клиент «Пари» поставил 400 тысяч рублей на победу «Крыльев» над «Зенитом»

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Букмекерская компания «Пари» сообщила о крупной ставке на матч Фонбет Кубка России «Зенит» – «Крылья Советов»

Один из клиентов букмекера поставил 400 тысяч рублей на то, что самарский клуб победит с учетом серии пенальти. Коэффициент составил 4.10.

Поставить на победу «Крыльев» в основное время можно за 6.90. «Зенит» – явный фаворит за 1.46. Клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:30 мск.

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3 комментария

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pav11k
С учётом того, что для Крыльев эта победа ничего не решит с турнирной точки зрения, игра будет проходить в Спб, Зенит явно не хочет проигрывать ни в одной игре после невнятного старта сезона ставка выглядит максимально сомнительной.
Впрочем, если у человека есть свободные 400 тысяч рублей, за него можно только порадоваться
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Вертуальный Человек
Вот лошпед, деньги некуда девать
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