Ставки на Спортс
Блог

Что в Кубке России перед последним туром: главные фавориты групп наконец-то лидируют, не получилось только у ЦСКА

Ставки на футбол Ставки на футбол
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Ставки на спорт Ставки на спорт
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
Урал Урал
Ростов Ростов
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

В Фонбет Кубке России сыгран предпоследний тур и остался последний. Какие расклады есть сейчас и как изменились коэффициенты – рассмотрим ниже.

Для сначала напомним главные правила в регламенте:

• Команды с первого и второго мест выходят в плей-офф – четвертьфинал Пути РПЛ. Команды с третьих мест отправляются в Путь регионов.

• При ничьей на групповом этапе назначается серия пенальти – победитель получает два очка за матч, проигравший остается с одним, как за итоговую ничью.

• При равенстве очков сначала считаются личные встречи, затем количество побед, затем разница мячей.

Группа А: ЦСКА еще не вышел из группы, но может стать и первым

Положение в группе: «Оренбург» – 11, ЦСКА – 8, «Факел» – 6, «Сочи» – 5.

Последний тур: «Сочи» – «Факел», ЦСКА – «Оренбург».

Кому что нужно: «Оренбург» уже вышел в четвертьфинал, для первого места требуется не проиграть ЦСКА в основное время. ЦСКА чтобы занять минимум второе место – нужно сыграть не хуже «Факела»: победа выведет точно, победа по пенальти – тоже, а при остальных исходах – не нужна победа «Факела». Для первого места нужно обыграть «Оренбург» (первый матч – 6:0) за 90 минут.

«Факелу» сложнее – для второго места нужна только победа: если по пенальти – то чтобы ЦСКА проиграл в основное время, если без пенальти, то чтобы ЦСКА проиграл минимум в серии. «Сочи» уже не дотянется до второй строчки, а для третьей нужно выиграть у «Факела» хотя бы по пенальти.

Коэффициенты на победу в группе: 1.55 на ЦСКА и 2.45 на «Оренбург». Даже при разнице в три очка букмекеры все равно не сомневаются в команде Владимира Федотова. Ведь ей просто надо выиграть без дополнительных условий.

Как было перед стартом: явный фаворит – ЦСКА с 1.55, повыше других котировался «Сочи» (4.50), неподалеку «Оренбург» (6.50), а в «Факел» не верили – 19.00.

Группа В: «Локомотив» почти выиграл группу, а за второе место будет борьба

Положение в группе: «Локомотив» – 10, «Урал» – 8, «Ростов» – 8, «Рубин» – 4.

Последний тур: «Локомотив» – «Рубин», «Ростов» – «Урал».

Кому что нужно: «Локо» хватит ничейного результата для первого места, а при поражении нужна ничья в Ростове. Главная интрига – в игре «Ростова» и «Урала», где победитель отправится в 1/4 Пути РПЛ – неважно, в основное время или в серии пенальти. «Рубин» уже вылетел.

Коэффициенты на победу в группе: никаких сомнений в «Локо» – 1.07, куда выше на «Ростов» (14.00) и на «Урал» (17.00). Чтобы сыграл такой коэффициент «Ростову» или «Уралу» нужно выиграть свой матч в основное время, а «Локомотиву» – проиграть. Равенство очков с «Локо» даст преимущество москвичам по личным встречам.

Как было перед стартом: шансы «Локо» и «Ростова» на победу в группе котировались соответственно за 2.05 и 2.70. У «Урала» было 7.00, а у «Рубина» – 12.00.

Группа С: «Зенит» почти выиграл группу, будет серьезная борьба за второе место

Положение в группе: «Зенит» – 11, «Балтика» – 9, «Ахмат» – 7, «Крылья Советов» – 3.

Последний тур: «Зенит» – «Крылья Советов», «Балтика» – «Ахмат».

Кому что нужно: «Зениту» хватит победы по пенальти над «Крыльями» для первого места и едва ли итоговое лидерство чемпиона в этой группе под большим вопросом. Тем более что «Крылья» уже вылетели досрочно.

Главная интрига – выйдут ли «Балтика» или «Ахмат» в четвертьфинал со второй строчки. Расклад прост – «Балтике» хватит ничьей, можно даже проиграть по пенальти, а «Ахмату» нужна победа в основное время.

Коэффициенты на победу в группе: пока не выставлены и, возможно, не появятся, потому что шансы «Балтики» на первое место и правда выглядят призрачными, а больше конкурентов у «Зенита» нет.

Как было перед стартом: без сомнений в победе «Зенита» (1.22) и борьба «Ахмата» и «Крыльев Советов» за второе место (соответственно 8.50 и 10.00). «Балтику» не котировали вообще – 21.00 на победу в группе.

Группа D: «Динамо» и «Краснодар» определят второго четвертьфиналиста, у «Спартака» и «Пари НН» нет турнирной мотивации

Положение в группе: «Спартак» – 12, «Динамо» – 8, «Краснодар» – 8, «Пари НН» – 2

Последний тур: «Спартак» – «Краснодар», «Динамо» – «Пари НН».

Кому что нужно: «Спартаку» уже ничего еще с четвертого тура – досрочное первое место, поэтому и коэффициенты на победу в группе уже не понадобились.

«Динамо» и «Краснодар» борются за вторую строчку, у «Динамо» преимущество по личным встречам. Против нижегородцев ему надо сыграть не хуже, чем «Краснодар» в гостях против «Спартака». «Пари НН» потерял шансы на продолжение борьбы.

Как было перед стартом: небольшим фаворитом был «Спартак» (2.22), у «Динамо» и «Краснодара» – равные шансы (3.40). В «Пари НН», понятно, не верилось – 21.00.

Матчей последнего тура ждать долго. Они состоятся с 31 октября по 2 ноября.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Хм, «ПСЖ» идет пятым в Лиге 1 и мало побеждает, но коэффициент на его чемпионство даже упал. Почему?

Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; pfc-cska.com/Аксёнова А.; pfclm.ru; РИА Новости/Павел Бедняков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий