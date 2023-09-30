Что в Кубке России перед последним туром: главные фавориты групп наконец-то лидируют, не получилось только у ЦСКА

В Фонбет Кубке России сыгран предпоследний тур и остался последний. Какие расклады есть сейчас и как изменились коэффициенты – рассмотрим ниже.

Для сначала напомним главные правила в регламенте:

• Команды с первого и второго мест выходят в плей-офф – четвертьфинал Пути РПЛ. Команды с третьих мест отправляются в Путь регионов.

• При ничьей на групповом этапе назначается серия пенальти – победитель получает два очка за матч, проигравший остается с одним, как за итоговую ничью.

• При равенстве очков сначала считаются личные встречи, затем количество побед, затем разница мячей.

Группа А: ЦСКА еще не вышел из группы, но может стать и первым

Положение в группе: «Оренбург» – 11, ЦСКА – 8, «Факел» – 6, «Сочи» – 5.

Последний тур: «Сочи» – «Факел», ЦСКА – «Оренбург».

Кому что нужно: «Оренбург» уже вышел в четвертьфинал, для первого места требуется не проиграть ЦСКА в основное время. ЦСКА чтобы занять минимум второе место – нужно сыграть не хуже «Факела»: победа выведет точно, победа по пенальти – тоже, а при остальных исходах – не нужна победа «Факела». Для первого места нужно обыграть «Оренбург» (первый матч – 6:0) за 90 минут.

«Факелу» сложнее – для второго места нужна только победа: если по пенальти – то чтобы ЦСКА проиграл в основное время, если без пенальти, то чтобы ЦСКА проиграл минимум в серии. «Сочи» уже не дотянется до второй строчки, а для третьей нужно выиграть у «Факела» хотя бы по пенальти.

Коэффициенты на победу в группе: 1.55 на ЦСКА и 2.45 на «Оренбург». Даже при разнице в три очка букмекеры все равно не сомневаются в команде Владимира Федотова. Ведь ей просто надо выиграть без дополнительных условий.

Как было перед стартом: явный фаворит – ЦСКА с 1.55, повыше других котировался «Сочи» (4.50), неподалеку «Оренбург» (6.50), а в «Факел» не верили – 19.00.

Группа В: «Локомотив» почти выиграл группу, а за второе место будет борьба

Положение в группе: «Локомотив» – 10, «Урал» – 8, «Ростов» – 8, «Рубин» – 4.

Последний тур: «Локомотив» – «Рубин», «Ростов» – «Урал».

Кому что нужно: «Локо» хватит ничейного результата для первого места, а при поражении нужна ничья в Ростове. Главная интрига – в игре «Ростова» и «Урала», где победитель отправится в 1/4 Пути РПЛ – неважно, в основное время или в серии пенальти. «Рубин» уже вылетел.

Коэффициенты на победу в группе: никаких сомнений в «Локо» – 1.07, куда выше на «Ростов» (14.00) и на «Урал» (17.00). Чтобы сыграл такой коэффициент «Ростову» или «Уралу» нужно выиграть свой матч в основное время, а «Локомотиву» – проиграть. Равенство очков с «Локо» даст преимущество москвичам по личным встречам.

Как было перед стартом: шансы «Локо» и «Ростова» на победу в группе котировались соответственно за 2.05 и 2.70. У «Урала» было 7.00, а у «Рубина» – 12.00.

Группа С: «Зенит» почти выиграл группу, будет серьезная борьба за второе место

Положение в группе: «Зенит» – 11, «Балтика» – 9, «Ахмат» – 7, «Крылья Советов» – 3.

Последний тур: «Зенит» – «Крылья Советов», «Балтика» – «Ахмат».

Кому что нужно: «Зениту» хватит победы по пенальти над «Крыльями» для первого места и едва ли итоговое лидерство чемпиона в этой группе под большим вопросом. Тем более что «Крылья» уже вылетели досрочно.

Главная интрига – выйдут ли «Балтика» или «Ахмат» в четвертьфинал со второй строчки. Расклад прост – «Балтике» хватит ничьей, можно даже проиграть по пенальти, а «Ахмату» нужна победа в основное время.

Коэффициенты на победу в группе: пока не выставлены и, возможно, не появятся, потому что шансы «Балтики» на первое место и правда выглядят призрачными, а больше конкурентов у «Зенита» нет.

Как было перед стартом: без сомнений в победе «Зенита» (1.22) и борьба «Ахмата» и «Крыльев Советов» за второе место (соответственно 8.50 и 10.00). «Балтику» не котировали вообще – 21.00 на победу в группе.

Группа D: «Динамо» и «Краснодар» определят второго четвертьфиналиста, у «Спартака» и «Пари НН» нет турнирной мотивации

Положение в группе: «Спартак» – 12, «Динамо» – 8, «Краснодар» – 8, «Пари НН» – 2

Последний тур: «Спартак» – «Краснодар», «Динамо» – «Пари НН».

Кому что нужно: «Спартаку» уже ничего еще с четвертого тура – досрочное первое место, поэтому и коэффициенты на победу в группе уже не понадобились.

«Динамо» и «Краснодар» борются за вторую строчку, у «Динамо» преимущество по личным встречам. Против нижегородцев ему надо сыграть не хуже, чем «Краснодар» в гостях против «Спартака». «Пари НН» потерял шансы на продолжение борьбы.

Как было перед стартом: небольшим фаворитом был «Спартак» (2.22), у «Динамо» и «Краснодара» – равные шансы (3.40). В «Пари НН», понятно, не верилось – 21.00.

Матчей последнего тура ждать долго. Они состоятся с 31 октября по 2 ноября.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; pfc-cska.com/Аксёнова А.; pfclm.ru; РИА Новости/Павел Бедняков