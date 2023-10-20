«Краснодар» – фаворит букмекеров на зимнее чемпионство. До перерыва в РПЛ осталось 7 туров

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Чемпионат России уйдет на зимнюю паузу через семь туров.

Букмекеры считают, что победителем первой части сезона РПЛ станет «Краснодар» – на это дают коэффициент 1.85.

Ставки на то, что зимним чемпионом станет «Зенит», принимаются за 3.55.

В «Крылья Советов» верят еще меньше – 7.00. Далее идут «Локомотив» (20.00), «Спартак» и ЦСКА (оба – 30.00).

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5 комментариев

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Вячеслав Припузов
Ещё оказывается много туров до паузы, все ещё измениться может, эти паузы на сборные сбивают с ритма, в розыгрыше 21 очко...
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Владимир Молявин
7 туров впереди - это много. Всё может измениться.
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yarik08pro@gmail.com
Ответ Senchas
конечно есть, и трехтуровое ещё есть
Если вы так считаете, то окей, у меня другое мнение
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