«Краснодар» – фаворит букмекеров на зимнее чемпионство. До перерыва в РПЛ осталось 7 туров

Чемпионат России уйдет на зимнюю паузу через семь туров.

Букмекеры считают, что победителем первой части сезона РПЛ станет «Краснодар» – на это дают коэффициент 1.85.

Ставки на то, что зимним чемпионом станет «Зенит», принимаются за 3.55.

В «Крылья Советов» верят еще меньше – 7.00. Далее идут «Локомотив» (20.00), «Спартак» и ЦСКА (оба – 30.00).

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