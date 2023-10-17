Что стало с «Аяксом»? Не побеждает с лета, идет аж в зоне стыков, коэффициент на титул взлетел в 10 раз

«Аякс» за последние пять лет трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды – Кубок и еще чуть не пробрался в финал Лиги чемпионов. Сейчас об этом не приходится и мечтать – команда идет третьей с конца в чемпионате, хотя совсем недавно назад считалась фаворитом.

Ужасы «Аякса» – как они выглядят: почти самое дно таблицы, в еврокубках без побед

Просто перечисляем, что происходит с командой всего через два месяца после старта сезона:

● После восьми туров «Аякс» идет на 16-м месте – это зона стыковых матчей в Нидерландах. Сыграно на две игры меньше, чем у остальных, но все равно – в шести матчах лишь одна победа и пять очков. На дворе середина октября, а у «Аякса» уже аж минус 19 от первого места! По потерянным – минус 13, что тоже звучит жутко.

● Меньше семи очков в шести турах – это антирекорд клуба. Кстати, Opta провела анализ по ожидаемым очкам за все эти матчи – так по ним «Аякс» вообще должен идти последним в таблице.

● В Лиге Европы голландцы спокойно прошли «Лудогорец» в квалификации (4:1, 0:1) и попали в сложную группу к «Марселю», «Брайтону» и АЕКу. Пока 3:3 с «Марселем» и 1:1 с АЕКом, впереди сдвоенные матчи против англичан. А группа еще тяжелее, чем ожидалось изначально – первыми вообще идут греки.

● Конкурентам проиграли – безоговорочно «Фейеноорду» (0:4) в сорванном фанатами и затем доигранном матче, да и без каких-либо шансов «АЗ» (1:2) всего с одним ударом в створ ворот.

● «Аякс» провел десять матчей в сезоне во всех турнирах, из которых выиграл только два – на старте в чемпионате 4:1 у «Хераклеса», с таким же счетом у «Лудогорца» в отборе ЛЕ. Это было еще летом. В последних семи матчах «Аякс» не побеждает.

Морис Стейн во главе клуба стартовал в этом сезоне хуже всех других тренеров в истории «Аякса» – если все результаты привязать к очкам (три за победу, одно за ничью), то получится десять в десяти матчах.

До этого на таком отрезке худшим было 14 очков в 1965 году. Но кто тогда тренировал – Ринус Михелс, чья выдающаяся тренерская карьера только-только началась. Потом он выиграл с «Аяксом» четыре чемпионства и Кубок чемпионов и поразил весь мир тотальным футболом и успехами сборной Нидерландов.

Стейн же пока не будет уволен, так писала голландская AD до перерыва на матчи сборных. Кстати, даже во время международной паузы была грустная для фанатов новость – впервые аж с 1981 года в стартовом составе команды Нидерландов не оказалось ни одного игрока, который бы выступал в чемпионате за «Аякс». А ведь с тех пор у сборной прошло 450+ матчей!

Как на провалы «Аякса» реагируют букмекеры: уже не видят претендентом на титул, но в еврокубках ничего не поменялось

Главным фаворитом перед сезоном в чемпионате Нидерландов считался именно «Аякс». На его победу в лиге предлагался коэффициент 2.20. На уровне 9.00 он был после поражения от «Фейеноорда».

Через два месяца после старта – и всего после шести сыгранных «Аяксом» матчей показатель вырос до 16.50. Кстати, в некоторых зарубежных букмекерских компаниях можно встретить даже коэффициент 29.00.

Доходит уже до того, что в следующем туре на выезде с «Утрехтом», который проиграл семь матчей из восьми, победа «Аякса» котируется высокими 1.88. А еще через неделю состоится матч против выигравшего все восемь игр «ПСВ» в гостях – там победа «Аякса» оценена в 4.45 и даже предлагается фора +1 за 1.78.

На вариантах в ЛЕ кризис «Аякса» никак не отражается – как было 34.00 на победу, так и остается, у десяти клубов шансы оцениваются выше. И еще как было 4.20 на победу в группе, так и почти не изменилось – 4.70. Вот у лидирующего АЕКа коэффициент совсем рухнул – с 20.00 до 5.00.

Что вообще происходит в «Аяксе»: большие изменения в составе, скандал вокруг спортдира

Откатимся чуть назад – в межсезонье «Аякс» продал игроков на 150+ млн, в числе которых были Мохамед Кудус и Юрриен Тимбер, а закупился на 109 млн – пришло больше десятка новичков. Спортивным директором тогда был знакомый нам по «Арсеналу» и дортмундской «Боруссии» Свен Мислинтат.

В сентябре выяснилось, что интересы купленного у «Штутгарта» (последнее место работы Мислинтата до «Аякса») Борна Сосы представляет компания AKA Global, которая приобрела 3% акций Matchmetrics GmbH, где основной акционер как раз Мислинтат. Голландское издание NOS выяснило это в рамках расследования и связалось с «Аяксом». Клуб заверил, что обсуждает ситуацию с Мислинтатом. Главный вопрос в этом случае напрашивается – уж не перепало ли что-либо от этой сделки лично спортивному директору?

Также голландские медиа писали, что Мислинтат рад бы избавиться от тренера Стейна, но в итоге он потерял работу сам – в конце сентября. И это уже второй скандальный уход спортивного директора «Аякса» за полтора года: первый был в феврале 2022-го, когда из-за неуместных сообщений сотрудницам из клуба убрали Марка Овермарса – тот ушел в «Антверпен», который сенсационно выиграл чемпионат Бельгии и попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Легенда «Аякса» Роналд де Бур нашел причину слабых результатов «Аякса»: «Из дерьма шоколад не сделать. Нельзя, чтобы «Аякс» подписывал столько игроков второго сорта. Вы же понимаете, что они не будут играть на топ-уровне, верно? Давление намного больше. Скорость намного выше. В «Аяксе» у вас совсем не будет времени. Ребята из молодежки «Аякса» знают это, игроки из-за рубежа – нет. Их менталитет отличается, они уступают. Поэтому они проигрывают».

Кажется, есть шансы на улучшение, но впереди непростой календарь

В «Аяксе» уже произошли изменения в наблюдательном совете – например, присоединился Михаиль ван Прааг, который был председателем правления «Аякса» с 1989-го по 2003-й год – в один из самых успешных периодов для клуба.

А Луи ван Гал с готовностью стал консультантом по техническим вопросам: «Я хочу помочь «Аяксу». Рад использовать свои знания для наблюдательного совета, особенно теперь, когда назначены Ван Вейк и Ван Прааг. Мы должны снова найти верный путь, и внести в это свой вклад». Еще ван Гал посоветовал наблюдательному совету «Аякса» включить в свой состав Данни Блинда.

Что ж, может, легенды поправят положение.

Но сделать это будет сложнее, если неудачи «Аякса» действительно кроются в составе или тренере, который пока продолжает работу. Впереди сложный и насыщенный календарь с учетом перенесенных матчей и еврокубка.

За следующие два месяца «Аякс» проведет 14 игр, пауза запланирована только на ноябрьские матчи сборных. А в мидвик играть придется каждую неделю до середины декабря. Найти взаимопонимание на поле проще через матчи, но в том ли состоянии для этого находится «Аякс»? Большой вопрос.

Фото: Gettyimages.ru/ANP / Kontributor; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press