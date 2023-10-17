Ставки на Спортс
Блог

Что стало с «Аяксом»? Не побеждает с лета, идет аж в зоне стыков, коэффициент на титул взлетел в 10 раз

Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на спорт Ставки на спорт
Морис Стейн
Свен Мислинтат
Аякс Аякс
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Луи ван Гал Луи ван Гал
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

«Аякс» за последние пять лет трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды – Кубок и еще чуть не пробрался в финал Лиги чемпионов. Сейчас об этом не приходится и мечтать – команда идет третьей с конца в чемпионате, хотя совсем недавно назад считалась фаворитом.

Ужасы «Аякса» – как они выглядят: почти самое дно таблицы, в еврокубках без побед

Просто перечисляем, что происходит с командой всего через два месяца после старта сезона:

● После восьми туров «Аякс» идет на 16-м месте – это зона стыковых матчей в Нидерландах. Сыграно на две игры меньше, чем у остальных, но все равно – в шести матчах лишь одна победа и пять очков. На дворе середина октября, а у «Аякса» уже аж минус 19 от первого места! По потерянным – минус 13, что тоже звучит жутко.

● Меньше семи очков в шести турах – это антирекорд клуба. Кстати, Opta провела анализ по ожидаемым очкам за все эти матчи – так по ним «Аякс» вообще должен идти последним в таблице.

● В Лиге Европы голландцы спокойно прошли «Лудогорец» в квалификации (4:1, 0:1) и попали в сложную группу к «Марселю», «Брайтону» и АЕКу. Пока 3:3 с «Марселем» и 1:1 с АЕКом, впереди сдвоенные матчи против англичан. А группа еще тяжелее, чем ожидалось изначально – первыми вообще идут греки.

● Конкурентам проиграли – безоговорочно «Фейеноорду» (0:4) в сорванном фанатами и затем доигранном матче, да и без каких-либо шансов «АЗ» (1:2) всего с одним ударом в створ ворот.

● «Аякс» провел десять матчей в сезоне во всех турнирах, из которых выиграл только два – на старте в чемпионате 4:1 у «Хераклеса», с таким же счетом у «Лудогорца» в отборе ЛЕ. Это было еще летом. В последних семи матчах «Аякс» не побеждает.

Морис Стейн во главе клуба стартовал в этом сезоне хуже всех других тренеров в истории «Аякса» – если все результаты привязать к очкам (три за победу, одно за ничью), то получится десять в десяти матчах.

До этого на таком отрезке худшим было 14 очков в 1965 году. Но кто тогда тренировал – Ринус Михелс, чья выдающаяся тренерская карьера только-только началась. Потом он выиграл с «Аяксом» четыре чемпионства и Кубок чемпионов и поразил весь мир тотальным футболом и успехами сборной Нидерландов.

Стейн же пока не будет уволен, так писала голландская AD до перерыва на матчи сборных. Кстати, даже во время международной паузы была грустная для фанатов новость – впервые аж с 1981 года в стартовом составе команды Нидерландов не оказалось ни одного игрока, который бы выступал в чемпионате за «Аякс». А ведь с тех пор у сборной прошло 450+ матчей!

Как на провалы «Аякса» реагируют букмекеры: уже не видят претендентом на титул, но в еврокубках ничего не поменялось

Главным фаворитом перед сезоном в чемпионате Нидерландов считался именно «Аякс». На его победу в лиге предлагался коэффициент 2.20. На уровне 9.00 он был после поражения от «Фейеноорда».

Через два месяца после старта – и всего после шести сыгранных «Аяксом» матчей показатель вырос до 16.50. Кстати, в некоторых зарубежных букмекерских компаниях можно встретить даже коэффициент 29.00.

Доходит уже до того, что в следующем туре на выезде с «Утрехтом», который проиграл семь матчей из восьми, победа «Аякса» котируется высокими 1.88. А еще через неделю состоится матч против выигравшего все восемь игр «ПСВ» в гостях – там победа «Аякса» оценена в 4.45 и даже предлагается фора +1 за 1.78.

На вариантах в ЛЕ кризис «Аякса» никак не отражается – как было 34.00 на победу, так и остается, у десяти клубов шансы оцениваются выше. И еще как было 4.20 на победу в группе, так и почти не изменилось – 4.70. Вот у лидирующего АЕКа коэффициент совсем рухнул – с 20.00 до 5.00.

Что вообще происходит в «Аяксе»: большие изменения в составе, скандал вокруг спортдира

Откатимся чуть назад – в межсезонье «Аякс» продал игроков на 150+ млн, в числе которых были Мохамед Кудус и Юрриен Тимбер, а закупился на 109 млн – пришло больше десятка новичков. Спортивным директором тогда был знакомый нам по «Арсеналу» и дортмундской «Боруссии» Свен Мислинтат.

В сентябре выяснилось, что интересы купленного у «Штутгарта» (последнее место работы Мислинтата до «Аякса») Борна Сосы представляет компания AKA Global, которая приобрела 3% акций Matchmetrics GmbH, где основной акционер как раз Мислинтат. Голландское издание NOS выяснило это в рамках расследования и связалось с «Аяксом». Клуб заверил, что обсуждает ситуацию с Мислинтатом. Главный вопрос в этом случае напрашивается – уж не перепало ли что-либо от этой сделки лично спортивному директору?

Также голландские медиа писали, что Мислинтат рад бы избавиться от тренера Стейна, но в итоге он потерял работу сам – в конце сентября. И это уже второй скандальный уход спортивного директора «Аякса» за полтора года: первый был в феврале 2022-го, когда из-за неуместных сообщений сотрудницам из клуба убрали Марка Овермарса – тот ушел в «Антверпен», который сенсационно выиграл чемпионат Бельгии и попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Легенда «Аякса» Роналд де Бур нашел причину слабых результатов «Аякса»: «Из дерьма шоколад не сделать. Нельзя, чтобы «Аякс» подписывал столько игроков второго сорта. Вы же понимаете, что они не будут играть на топ-уровне, верно? Давление намного больше. Скорость намного выше. В «Аяксе» у вас совсем не будет времени. Ребята из молодежки «Аякса» знают это, игроки из-за рубежа – нет. Их менталитет отличается, они уступают. Поэтому они проигрывают».

Кажется, есть шансы на улучшение, но впереди непростой календарь

В «Аяксе» уже произошли изменения в наблюдательном совете – например, присоединился Михаиль ван Прааг, который был председателем правления «Аякса» с 1989-го по 2003-й год – в один из самых успешных периодов для клуба.

А Луи ван Гал с готовностью стал консультантом по техническим вопросам: «Я хочу помочь «Аяксу». Рад использовать свои знания для наблюдательного совета, особенно теперь, когда назначены Ван Вейк и Ван Прааг. Мы должны снова найти верный путь, и внести в это свой вклад». Еще ван Гал посоветовал наблюдательному совету «Аякса» включить в свой состав Данни Блинда.

Что ж, может, легенды поправят положение.

Но сделать это будет сложнее, если неудачи «Аякса» действительно кроются в составе или тренере, который пока продолжает работу. Впереди сложный и насыщенный календарь с учетом перенесенных матчей и еврокубка.

За следующие два месяца «Аякс» проведет 14 игр, пауза запланирована только на ноябрьские матчи сборных. А в мидвик играть придется каждую неделю до середины декабря. Найти взаимопонимание на поле проще через матчи, но в том ли состоянии для этого находится «Аякс»? Большой вопрос.

Фото: Gettyimages.ru/ANP / Kontributor; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий