Соболев конфликтует с Абаскалем. Коэффициент на чемпионство «Спартака» поднялся до 15.00
Букмекеры отреагировали на появление информации о конфликте Александра Соболева с Гильермо Абаскалем.
Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
На этом фоне коэффициент на чемпионство «Спартака» до 15.00. Еще неделю назад шансы москвичей оценивались в 12.00.
«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.
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