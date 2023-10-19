Соболев конфликтует с Абаскалем. Коэффициент на чемпионство «Спартака» поднялся до 15.00

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Букмекеры отреагировали на появление информации о конфликте Александра Соболева с Гильермо Абаскалем.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

На этом фоне коэффициент на чемпионство «Спартака» до 15.00. Еще неделю назад шансы москвичей оценивались в 12.00.

«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

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6 комментариев

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Georgii Neverov
Какое чемпионство, команда находится в середине таблицы, боюсь что в моей жизни Спартаку чемпионства невидать, как своих ушей...
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Денис Игнатин
А что ещё есть те,кто верит ,что в этом сезоне Спартак будет чемпионом?))
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Vićtor Diaź
Скорее «поднялся до 15». В это поверю больше
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Владимир Молявин
Каждый конфликт имеет решение. Помирятся.
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