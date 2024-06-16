Италия обыграла Албанию 2:1 на Евро-2024. На точный счет матча предлагался коэффициент 8.80

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Италия обыграла Албанию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счетом 2:1.

Перед стартом встречи победа Италии котировалась за 1.37. Тотал больше 2,5 голов прошел уже в первом тайме за 7.20. На точный счет матча можно было поставить с коэффициентом 8.80.

Италия котируется пятым фаворитом Евро-2024 за 15.0.

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Албания ехала на Евро самой незрелищной командой. А вместе с Италией поставила рекорд по голам!

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