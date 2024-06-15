Испания и Хорватия встречаются друг с другом на четвертом Евро подряд

Испания играет с Хорватией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Сборные встречаются друг с другом на четвертом Евро подряд:

Евро-2012. Групповой этап. Хорватия – Испания 0:1;

Евро-2016. Групповой этап. Хорватия – Испания 2:1;

Евро-2020. 1/8 финала. Хорватия – Испания 3:5 (после доп. времени).

Во всех матчах Хорватия котировалась аутсайдером. Перед стартом игры Евро-2024 на победу хорватов предлагался коэффициент 4.50.

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