Англия обыграет Сербию на Евро-2024 со счетом 1:0 по мнению букмекеров

Сборная Англии сыграет с Сербией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Англия – явный фаворит встречи за 1.52. Победа Сербии идет за 7.30, ничья – за 4.40.

1:0 в пользу англичан – наиболее вероятный исход матча по версии букмекеров. На него предлагается коэффициент 5.90. Победа Англии 2:0 идет за 6.20, ничья 1:1 – за 7.40.

Матч пройдет 16 июня. Начало – в 22:00 мск.

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