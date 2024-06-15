Инфантино о футболистах, делающих ставки на матчи: «Игроки, признанные виновными, должны понести суровое наказание. Не хочу говорить о конкретных случаях»

Теги Сборная Бразилии по футболу Вест Хэм премьер-лига Англия ФИФА Ставки на спорт Джанни Инфантино Лукас Пакета Ставки на футбол Сандро Тонали Ставки

Джанни Инфантино заявил о необходимости применения строгого наказания к футболистам, делающим ставки на матчи.

Президента ФИФА спросили об обвинениях в адрес хавбека «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета, который подозревается в намеренном получении желтых карточек и влиянии на ход как минимум четырех матчей АПЛ.

«Игроки знают: ставить, очевидно, не следует. В футболе, регби, любом виде спорта.

Когда что‑то происходит, проводятся расследования и принимаются очень серьезные, бескомпромиссные меры, если речь идет о ставках. И это касается футбола всех уровней, в том числе любительского.

Не хочу говорить о конкретных случаях, но игроки, признанные виновными, должны понести суровое наказание

Если кто‑то совершил действие, противоречащее спортивным правилам, очевидно, что будут санкции. Каждая ситуация индивидуальна, ее не следует упрощать», – сказал глава ФИФА Инфантино.

Ставки на Спортсе

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2 комментария
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т.е. профессиональный игрок + букмекер - это преступление, а букмекер на футболке этого игрока - это нормально!
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Вообще тотализатор это зло, это потом депрессия, уныние, вера в большие деньги, но 95 % случаях доходы идут тотализатору.
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