Инфантино о футболистах, делающих ставки на матчи: «Игроки, признанные виновными, должны понести суровое наказание. Не хочу говорить о конкретных случаях»

заявил о необходимости применения строгого наказания к футболистам, делающим ставки на матчи.

Президента ФИФА спросили об обвинениях в адрес хавбека « » и сборной Бразилии Лукаса Пакета, который подозревается в намеренном получении желтых карточек и влиянии на ход как минимум четырех матчей .

«Игроки знают: ставить, очевидно, не следует. В футболе, регби, любом виде спорта.

Когда что‑то происходит, проводятся расследования и принимаются очень серьезные, бескомпромиссные меры, если речь идет о ставках. И это касается футбола всех уровней, в том числе любительского.

Не хочу говорить о конкретных случаях, но игроки, признанные виновными, должны понести суровое наказание

Если кто‑то совершил действие, противоречащее спортивным правилам, очевидно, что будут санкции. Каждая ситуация индивидуальна, ее не следует упрощать», – сказал глава ФИФА Инфантино.

Ставки на Спортсе

Пожизненный бан Пакета – такое правда возможно?