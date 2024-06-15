Инфантино о футболистах, делающих ставки на матчи: «Игроки, признанные виновными, должны понести суровое наказание. Не хочу говорить о конкретных случаях»
Джанни Инфантино заявил о необходимости применения строгого наказания к футболистам, делающим ставки на матчи.
Президента ФИФА спросили об обвинениях в адрес хавбека «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета, который подозревается в намеренном получении желтых карточек и влиянии на ход как минимум четырех матчей АПЛ.
«Игроки знают: ставить, очевидно, не следует. В футболе, регби, любом виде спорта.
Когда что‑то происходит, проводятся расследования и принимаются очень серьезные, бескомпромиссные меры, если речь идет о ставках. И это касается футбола всех уровней, в том числе любительского.
Не хочу говорить о конкретных случаях, но игроки, признанные виновными, должны понести суровое наказание
Если кто‑то совершил действие, противоречащее спортивным правилам, очевидно, что будут санкции. Каждая ситуация индивидуальна, ее не следует упрощать», – сказал глава ФИФА Инфантино.