Илья Васильев: «Жду не самую уверенную победу Италии»

Илья Васильев сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Италия – Албания.

Автор Спортса предлагает поставить на гол албанцев с коэффициентом 2.84.

«Италия – фаворит, но будет тактически притираться, Албания же понятная и простая команда с лонгболлами и контратаками. Жду не самую уверенную победу Италии, которую может взбодрить очередной шедевр Ясира Асани или дерзкий проход Мирлинда Даку», – считает Васильев.

Матч пройдет 15 июня. Начало – в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Италия – Албания: все ясно по угловым, в наличии вариант на Митая за 15.00