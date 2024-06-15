Хорватия потерпела крупнейшее поражение на Евро с 1996 года – 0:3 от Испании

Хорватия потерпела самое крупное поражение на чемпионатах Европы за 28 лет.

разгромила Хорватию (3:0) в 1-м туре группового этапа .

Это крупнейшее поражение хорватов на турнире с 1996-го – проиграли Португалии на групповом этапе Евро-1996 со счетом 0:3.

Тогда хорваты завершили выступление на стадии 1/4 финала – вылетели от Германии (1:2).

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