Хорватия потерпела крупнейшее поражение на Евро с 1996 года – 0:3 от Испании
Хорватия потерпела самое крупное поражение на чемпионатах Европы за 28 лет.
Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.
Это крупнейшее поражение хорватов на турнире с 1996-го – проиграли Португалии на групповом этапе Евро-1996 со счетом 0:3.
Тогда хорваты завершили выступление на стадии 1/4 финала – вылетели от Германии (1:2).
Швейцария предсказуемо выиграла первый тайм, но чуть не испортила тренд второго. Зато сбылись ожидания по карточкам
Все решил класс игроков Испании и везение
Крутая у хорватов школа, конечно.