Хорватия потерпела крупнейшее поражение на Евро с 1996 года – 0:3 от Испании

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Хорватия потерпела самое крупное поражение на чемпионатах Европы за 28 лет.

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Это крупнейшее поражение хорватов на турнире с 1996-го – проиграли Португалии на групповом этапе Евро-1996 со счетом 0:3.

Тогда хорваты завершили выступление на стадии 1/4 финала – вылетели от Германии (1:2).

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36 комментариев
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Да постарели они а смены нормальной нет.
+16
-2
+14
Ответ Антон Фалафель
Да постарели они а смены нормальной нет.
можно подумать, что они играли офигенно раньше.Благодаря автобусу и везению пролезали далеко пару раз
+21
-7
+14
Хорваты думают что пенсионеры из 2018 также смогут дойти до финала... Хоспади такие мертвяки 🤷
+9
-1
+8
Ответ Bazilic
Ну теперь не получится парковать свой жуткий автобус, посмотрим, как они в футбол играют
Какой автобус? xG 2.91, 13 ударов, 5 в створ.
+10
-3
+7
Испанцы - красавцы! Vamos España!
+8
-1
+7
Разгрома точно не заслужили
+7
-4
+3
Ответ rigobersong
Как только с поля ушел балласт, Хорватия хоть достойно начала играть, Модрич это такой же игрок как и криштик который любит занимать чужое место и за счет других побеждать:)) Посмотрим во что реал без маэстро Кросса превратится:))
Представь состав Реала на след сезоне😭Боже, как же тебе надо готовиться)) какой же это кайф видеть ваш безвыходность))🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ Alexandr Bychkov
А Радимов субботним вечером открыл нам нового игрока-Ламаля
Яплакаль
+2
0
+2
Ответ PIT-BUL
Хорваты думают что пенсионеры из 2018 также смогут дойти до финала... Хоспади такие мертвяки 🤷
Тем не менее по xG Испания 2.11 - Хорватия 2.27
Все решил класс игроков Испании и везение
+6
-4
+2
Скучный матч. После трех забитых испанцы бросили играть и дохаживали матч пешком.
+1
0
+1
Ответ idemidov
Какой автобус? xG 2.91, 13 ударов, 5 в створ.
Они играть начали, когда пропустили
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Ответ rigobersong
Как только с поля ушел балласт, Хорватия хоть достойно начала играть, Модрич это такой же игрок как и криштик который любит занимать чужое место и за счет других побеждать:)) Посмотрим во что реал без маэстро Кросса превратится:))
Источник: барса выиграла трофей,и вышла 1/2 ЛЧ за 9 лет))🥹🤣🤣🤣🤣
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То , что там пенсионеры - это пол беды. Так они ещё и играют в арабских играх и просто уже физически отвыкли от быстрой европейской игры.
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Ответ Антон Фалафель
Да постарели они а смены нормальной нет.
Да какой смысл им напрягаться с первой игры- если из группы все выйдут в группе четыре команды -шесть выходят
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Ответ DaniZero
что там с пенальти произошло, вроде в моменте удара на линии ног вратаря не было, так и не понял что произошло
Одна нога Симона на линии в момент удара, Перешич отдавший впоследствии голевую вбежал раньше, поэтому свободный
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+1
А Радимов субботним вечером открыл нам нового игрока-Ламаля
+1
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История с пенальти не совсем понятная
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Помнится, с турками на том евро бились. И с немцами на тоненького, и уже на следующем турнире их разгромили. Билич, Бобан, Шукер, Просинечки, Бокшич
Крутая у хорватов школа, конечно.
+1
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Хорватия уже много лет на виду, ЧМ, Евро, давно слежу за ними на турнирах таких. Но блин, так и не понимаю на кой черт в сборной играет Крамарич, за все время с ЧМ-18 до сегодняшнего дня, вообще никакой пользы не принёс сборной, такое чувство. Постоянно в обойме, часто в старте, играет много, но вообще никакой пользы, уже не первый турнир дико бесит так, ужас.
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Ответ Konstantin Zorin
Скучный матч. После трех забитых испанцы бросили играть и дохаживали матч пешком.
Так бросили играть, что хорваты на 85ой минуте не могли перейти середину поля?
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Ответ Bazilic
Ну теперь не получится парковать свой жуткий автобус, посмотрим, как они в футбол играют
Это не автобус. Это у них такой вязкий стиль. Просто центр поля у хорватов сильно постарел и сдал, отсюда и проблемы.
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Победа Испании была ожидаема, но как Хорватия не забила ни одного гола в матче? Пенальти даже пробивали.
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От бронзовых ЧМ2022, ожидаешь большего
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Не расторопно играли в защите Хорваты !
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Италия их добьёт, из группы не выйдут.
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что там с пенальти произошло, вроде в моменте удара на линии ног вратаря не было, так и не понял что произошло
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Хорватия при Даличе как-то уже проигрывала крупно Испании в Лиге Конференций. При чём еще крупнее. Но потом вроде как оказались выше Испании.
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А нечего было ЕВРО расширять до 24 команд!
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