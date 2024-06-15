Испания рагромила Хорватию на Евро-2024 со счетом 3:0. Сыграли котировки до 15.5

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Испания разгромила Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Перед стартом игры испанская сборная котировалась фаворитом за 1.95. На победу испанцев с форой (-2.5) предлагался коэффициент 7.80. Исход со счетом 3:0 шел за 15.5.

Испания считается четвертым фаворитом Евро-2024 за 7.50 после Англии (5.00), Франции (5.20) и Германии (5.80).

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Хорватия пропустила лишь гол до перерыва в отборе, а от Испании – три за тайм! И фолила непривычно часто

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