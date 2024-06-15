Германия одержала свою крупнейшую победу в истории Евро. Перед стартом матча на счет 5:1 предлагался коэффициент 23.0

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Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024 со счетом 5:1.

Это крупнейшая победа немцев в истории чемпионатов Европы. Самые крупные победы Германии до матча с Шотландией:

  • 1972 год. ФРГ – СССР (3:0);
  • 2016 год. Германия – Словакия (3:0).

Перед стартом игры на точный счет 5:1 в пользу немцев предлагался коэффициент 23.0.

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Германия – лидер по участиям, Испания – по владению, Португалия – по сухарям. Яркий факт о каждой сборной Евро

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