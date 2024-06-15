Вячеслав Палагин считает, что матч Испания – Хорватия получится результативным

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Вячеслав Палагин сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Испания – Хорватия.

Автор Спортса предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2.18.

«Испания на всегда на максимум выкручивает прессинг, Хорватия со своей магической полузащитой специализируется на его разрушении. Ошибки и следовательно голы обязаны прийти из такого рисунка», – считает Палагин.

Матч пройдет 15 июня. Начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

Испания – Хорватия: не верим в Морату, но остались ли силы у Модрича?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий