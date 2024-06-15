Вячеслав Палагин считает, что матч Испания – Хорватия получится результативным

Вячеслав Палагин сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Испания – Хорватия.

Автор Спортса предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2.18.

«Испания на всегда на максимум выкручивает прессинг, Хорватия со своей магической полузащитой специализируется на его разрушении. Ошибки и следовательно голы обязаны прийти из такого рисунка», – считает Палагин.

Матч пройдет 15 июня. Начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

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