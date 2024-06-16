«Сербии критически не хватает дисциплины и игрового баланса на каждом турнире». Палагин сделал прогноз на матч Сербия – Англия

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Вячеслав Палагин сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия – Англия.

Автор Спортса предлагает поставить на тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 3.30.

«Пожалуй, самые смещенные в сторону атаки команды Евро. В случае сербов – культурные особенности: команде критически не хватает дисциплины и игрового баланса на каждом турнире.

Очный матч – шанс оголить недостатки соперника. У Англии должно получиться получше, но и сербы способны подыграть и поучаствовать в концерте», – считает Палагин.

Матч пройдет 16 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

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