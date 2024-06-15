Италия сыграет с главным букмекерским аутсайдером Евро-2024. Албания котируется ниже Грузии – дебютанта турнира

Сборная Италии сыграет с Албанией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Явным фаворитом считается Италия за 1.37. Успех албанцев оценивается в 10.0. На ничью дают коэффициент 5.20.

Букмекеры котируют Албанию главным аутсайдером Евро-2024. На победу сборной в турнире дают коэффициент 700.0. Это больше, чем на триумф Грузии, которая впервые пробилась на чемпионат Европы (400.0).

Для албанцев это второй в истории Евро. Впервые балканская команда вышла в финальную часть турнира в 2016-м.

Игра пройдет 15 июня. Начало – в 22:00 мск.

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