Италия сыграет с главным букмекерским аутсайдером Евро-2024. Албания котируется ниже Грузии – дебютанта турнира

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Сборная Италии сыграет с Албанией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Явным фаворитом считается Италия за 1.37. Успех албанцев оценивается в 10.0. На ничью дают коэффициент 5.20.

Букмекеры котируют Албанию главным аутсайдером Евро-2024. На победу сборной в турнире дают коэффициент 700.0. Это больше, чем на триумф Грузии, которая впервые пробилась на чемпионат Европы (400.0).

Для албанцев это второй в истории Евро. Впервые балканская команда вышла в финальную часть турнира в 2016-м.

Игра пройдет 15 июня. Начало – в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Германия – лидер по участиям, Испания – по владению, Португалия – по сухарям. Яркий факт о каждой сборной Евро

 

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