Промокоды БК Фонбет на август 2023

Бонусы и промокод Fonbet

Бонусы и промокод Fonbet

Букмекерская контора Фонбет — один из лидеров отечественного рынка ставок. Букмекер привлекает не только хорошей росписью, высокими коэффициентами, быстрыми выплатами, но и обширной бонусной программой. Бонусы и промокод Fonbet — тема нашего материала. Расскажем про доступные бонусы и промокод на фрибет за регистрацию. В материале представлены все доступные промокоды на получение бесплатной ставки.

Регистрация по промокоду MOB

Промокод MOB дает возможность забрать бесплатную ставку 1 000 рублей. Для активации бонуса необходимо ввести код «MOB» в поле «Промокод» при регистрации аккаунта.

Бонус начисляется сразу после регистрации аккаунта, но, чтобы воспользоваться фрибетом, необходимо пройти идентификацию любым удобным способом. Для ставки подходит любой вид спорта. Максимальный размер коэффициента не более 5,00. Полученный выигрыш по ставке можно вывести без отыгрыша. Период действия бесплатной ставки — 5 дней. Заключить пари можно только в приложении БК «Фонбет».

Что такое промокод

Промокод — это сочетание символов и цифр, которое разработано для получения доступа к бонусам в букмекерских конторах.

Этот код необходимо ввести в специальное поле при регистрации или в личном кабинете. Посла активации кода беттору станет доступен фрибет, страховка ставки, кэшбэк или другой бонус, обозначенный в правилах акции.

Промокод от «Фонбет» необходимо использовать при регистрации аккаунта. В регистрационной анкете сеть поле «Промокод». Его надо заполнить, как и остальные поля: номер телефона, дата рождения, пароль, согласие с правилами работы БК.

Бонусная программа БК «Фонбет»

Бонусная программа любого букмекера направлена на привлечение внимания новых игроков и удержания уже зарегистрированных пользователей. В 2023 году БК «Фонбет» действуют шесть акций:

фрибет 1 000 для ставки в приложении;

1 000 для ставки в приложении; фрибет 1 000 по промокоду NEW;

NEW; фрибет 1 000 по промокоду MOB;

программа лояльности;

бонус до 15 000 при регистрации ;

; страховка экспресса.

Не все акции действуют постоянно. Бонусы, доступные по специальному коду почти всегда ограничены по времени. Все шесть акционных предложения можно разделить на две группы. Первая — поощрению за регистрацию. Вторая — поощрение за регулярную игру.

Бонусы новым игрокам

Самый большой бонус доступен в рамках акции до 15 000 рублей новым клиентам. Подарок начисляется за пополнение счета. Акция доступна всем клиентам, которые зарегистрировались на сайте, в приложении или пункте приема ставок. Для получения вознаграждения промокод не требуется.

Основные положения акции:

регистрация на сайте БК «Фонбет» ;

; вход в Fonbet;

депозит от 500 рублей;

делай ставки с коэффициентом от 1,50.

Первый фрибет 500 рублей доступен после отыгрыша 10 номиналов бесплатной ставки: необходимо сделать ставок на 5 000 рублей. Второй и последующий фрибеты начисляются при отыгрыше 10 номиналов предыдущей бесплатной ставки. На отыгрыш всех фрибетов есть 30 дней с момента пополнения счета. Общая сумма бонуса равна сумме первоначального депозита, но не более 15 000 рублей (30 фрибетов по 500 рублей).

При регистрации аккаунта в БК «Фонбет» можно забрать безопасный бонус. На сегодня есть три способа получить бесплатную ставку 1 000 рублей:

бесплатная ставка в приложении без ввода кода ;

; регистрация по промокоду MOB;

MOB; регистрация по промокоду NEW.

Разберем подробнее каждый бонус, условия его получения и отыгрыша.

Бесплатная ставка в приложении без ввода кода

Букмекер «Фонбет» дарит всем новым клиента бесплатную ставку 1 000 рублей. Для получения бонуса необходимо выполнить три простых действия:

регистрация в «Фонбет» любым удобным способом;

в «Фонбет» любым удобным способом; идентификация личности;

установка мобильного приложения «Фонбет» для iOS или Android.

Для активации бонуса промокод не требуется. После авторизации в приложении, беттору будет доступна бесплатная ставка 1 000 рублей.

Поставить фрибет 1 000 можно только в мобильном приложении. Для ставки подходит любой вид спорта. Максимальный размер коэффициента не более 5,00. Полученный выигрыш по ставке можно вывести без отыгрыша.

Регистрация по промокоду NEW

Букмекерская компания «Фонбет» предлагает гарантированный бонус новым клиентам – беспроигрышную ставку в размере 1000 рублей. Для активации бонуса необходимо следовать алгоритму:

Регистрация на сайте букмекера;

Подтверждение личности;

Внесение депозита от 1 000 рублей;

Заключение пари от 1 000 рублей.

При оформлении пари, в купоне появится надпись: «Заключить беспроигрышное пари на 1 000 рублей». Необходимо нажать на советующую надпись. Сумма ставки может быть больше, но не минешь 1 000. В случае проигрыша на счет клиента поступит фрибет 1 000. Полученный фрибет необходимо поставить в течение 7 дней. Ограничений по выбору событий для ставки нет. Выигрыш по бесплатной ставке доступен для вывода без отыгрыша.

Программа лояльности

Для особо активных игроков предусмотрена программа лояльности. Бонусная программа VIP CASHBACK доступна только тем игрокам, которые делают ставки на сумму не менее 5 000 000 рублей каждый месяц.

В бонусной программе три уровня по три подуровня. Всего 9 уровней:

Silver Pro;

Silver Premium

Silver Elite;

Gold Pro;

Gold Premium;

Gold Elite;

Platinum Pro;

Platinum Premium;

Platinum Elite.

В рамках программы «VIP-привилегия» предусмотрен кэшбэк от 7,5% до 9,5% фрибетами и кэшбэк от 10,5% до 15% рублями. Максимальный размер кэшбэка доступен игрокам с суммой ставок не менее 130 млн рублей в месяц. В сумму ставок попадают все пари, за исключением отмененных.

Статус в программе лояльности пересчитывается каждый месяц. Кэшбэк за предыдущий месяц начисляется первого числа нового месяца в 12:00 по московскому времени.

Страховка экспресса

Бонус «Страховка экспресса» сегодня доступен без ввода промокода. Но не все ставки типа «Экспресс» участвуют в акции. В купоне должно быть не менее 6 событий с коэффициентом выше 1,60 для каждого. Возврат суммы ставки доступен при проигрыше одного события, при проигрыше двух и более ставка не возвращается.

Акция «Страховка экспресса» — постоянное предложение букмекера «Фонбет».

Вывод

Букмекер «Фонбет» подготовил ряд выгодных бонусных предложения для клиентов. Приветственный бонус носит постоянный характер, как и программа лояльности для активных игроков.

Букмекер регулярно запускает короткие акции, как регистрация по промокоду NEW. Для активации таких предложений необходимо указать промокод при регистрации. БК «Фонбет» регулярно проводит срочные акции. В 2022 году были запущены бонусы на матчи КХЛ, Лиги Европы, ЧМ-2022 и ряд других турниров. Эти предложения уже не активны. Все доступные предложения букмекера можно найти на сайте букмекерской конторы в разделе «Акции».