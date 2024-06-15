Германия разгромила Шотландию в матче открытия 5:1. Это самая крупная победа в истории стартовых игр Евро

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Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024 со счетом 5:1.

Это самая крупная победа в истории стартовых игр чемпионата Европы. Последний разгром в матче открытия турнира был в 2021 году – Италия обыграла Турцию 3:0.

Шотландия до этого ни разу не проигрывала на Евро с разницей в 3+ гола. Поражение от Хорватии со счетом 1:3 на Евро-2020 было крупнейшим для британской сборной.

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2 комментария
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Первым матчем обеспечили себе выход в плей-офф.
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Ноль ударов у Шотландии. Даже мимо не били.
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