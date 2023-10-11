Букмекеры перестали верить в чемпионство «Зенита» – впервые в сезоне коэффициент на потерю титула выше
Коэффициент на чемпионство «Зенита» упал после матчей 11-го тура РПЛ.
Поставить на итоговую победу петербуржцев в лиге теперь можно за 2.00. Коэффициент на то, что «Зенит» не станет чемпионом России, впервые в этом сезоне идет ниже – он упал до 1.80.
«Краснодар» – главный конкурент команды Сергея Семака. Потенциальное чемпионство южан оценивается в 2.80.
Далее идут «Спартак» и ЦСКА (12.00). Еще меньше шансов у «Локомотива» и «Динамо» (25.00).
Сейчас самое время им об этом говорить.У Краснодара 2 игры с ЦСКА,игра с Зенитом и с Ахматом в Грозном,а там трава высокая всегда,в быстрый футбол там играть проблематично+выезд в Калининград к набравшей ход Балтике,у Зенита же наоборот много матчей дома до зимнего перерыва.