Букмекеры перестали верить в чемпионство «Зенита» – впервые в сезоне коэффициент на потерю титула выше

Коэффициент на чемпионство «Зенита» упал после матчей 11-го тура РПЛ.

Поставить на итоговую победу петербуржцев в лиге теперь можно за 2.00. Коэффициент на то, что «Зенит» не станет чемпионом России, впервые в этом сезоне идет ниже – он упал до 1.80.

«Краснодар» – главный конкурент команды Сергея Семака. Потенциальное чемпионство южан оценивается в 2.80.

Далее идут «Спартак» и ЦСКА (12.00). Еще меньше шансов у «Локомотива» и «Динамо» (25.00).

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