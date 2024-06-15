«Эдмонтон» – фаворит 4-го матча финала Кубка Стэнли. С 1942-го ни одна команда не отыгрывалась со счета 0-3 в финальной серии

«Эдмонтон» примет «Флориду» в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

«Флорида» ведет в серии 3:0. Букмекеры считают «Эдмонтон» небольшим фаворитом предстоящей встречи за 2.45. На победу «Пантерз» можно поставить с коэффициентом 2.65.

С 1942 года ни одна команда не отыгрывалась в финальной серии Кубка Стэнли со счета 0-3. В 1942-м «Торонто» обыграл «Детройт» 4-3, уступая по ходу финальной серии 0-3.

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