5:1 – второй разгром в истории матчей открытия Евро. В 2021-м Италия обыграла Турцию 3:0, а затем стала чемпионом Европы

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Германия одержала крупнейшую победу в истории стартовых матчей Евро.

Немцы разгромили Шотландию (5:1) в первой игре Евро-2024. До этого самой крупной была победа Италии над Турцией со счетом 3:0 на предыдущем чемпионате Европы.

Итальянцы не потерпели на турнире в 2021 году ни одного поражения и дошли до финала, где в серии пенальти обыграли Англию (1:1, по пенальти – 3:2).

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5:1 – Германия забрала открытие Евро! Рекордный разнос Шотландии

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