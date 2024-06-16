Александр Дорский сделал прогноз на матч Польша – Нидерланды с коэффициентом 1.70

Александр Дорский сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша – Нидерланды.

Автор Спортса предлагает поставить на индивидуальный тотал Нидерландов больше 1,5 с коэффициентом 1.70.

«Два последних крупных турнира Нидерланды начинали с побед, при этом забивая от двух голов. На мини-отрезках качественной атаке не мешает даже отсутствие центрального нападающего мирового уровня (на дистанции как раз это точно не помогает) – думаю, так же будет и сейчас.

В трех из четырех матчей 2024-го Нидерланды забивали четыре гола. Хави Симонс, Гакпо, Депай, Фримпонг, Мален (вероятно, выходящий со скамейки), подключающийся Думфрис – солидный набор», – считает Дорский.

Матч пройдет 16 июня. Начало – в 16:00 мск.

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