Швейцария – фаворит в матче с Венгрией, у которой 1 поражение за полтора года

Венгрия сыграет со Швейцарией в первом туре группового этапа Евро-2024.

Букмекеры отдают предпочтение Швейцарии с коэффициентом 2.20. При этом у Венгрии всего 1 поражение за последние 16 матчей – от Ирландии в товарищеской встрече 4 июня (1:2). Предыдущий проигрыш был осенью 2022-го – от Италии в Лиге Наций (0:2).

Успех венгерской сборной в матче со Швейцарией оценен в 3.90. Поставить на ничью можно за 3.20.

Букмекеры считают, что встреча не получится результативной: тотал больше 2.5 голов идет за 2.45, а тотал меньше 2.5 – за 1.55.

Игра пройдет 15 июня. Начало – в 16:00 мск.

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