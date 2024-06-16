Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы сборной Англии обыграть Сербию в стартовом матче ЕВРО

16 июня в матче первого тура ЕВРО-2024 встретятся сборные Сербии и Англии. Игра группы С пройдет на стадионе «Велтинс Арена» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 мск.

Аналитики БЕТСИТИ считают англичан явными фаворитами противостояния. На победу команды Гарета Саутгейта предлагают коэффициент 1.48, на ничью дают 4.70, на успех сербов можно поставить за 7.50.

Уверенная победа англичан с Ф2 (-1.5) идет за 2.30, на упорное сопротивление от коллектива Драгана Стойковича и Ф1 (+1.5) дают 1.62.

Вероятность ТБ 2.5 в предстоящем матче оценивается в 1.90, на ТМ 2.5 предлагают 1.96. На обмен голами дают 2.08, на противоположный исход «ОЗ:нет» можно поставить за 1.75.

Интересным вариантом для ставки смотрится победа англичан через тотал меньше. В БЕТСИТИ «П2 и ТМ 3.5» идет за 2.15, «П2 и ТМ 4.5» – за 1.75.

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По оценкам экспертов, Англия – главный фаворит чемпионата Европы. На итоговый триумф команды Саутгейта дают 4.70, на выход в финал – 3.80.

По мнению аналитиков, англичане уверенно выиграют группу С, на этот исход предлагают кэф 1.47, на выход команды в плей-офф – 1.03.

На победу в группе сборной Сербии дают 9.00, вероятность выхода коллектива Стойковича в плей-офф оценивается в 1.60.

Большинство игроков БЕТСИТИ согласны с котировками букмекеров на исход матча. 85% бетторов поставили на англичан, 7% отдали предпочтение сербам, 8% игроков считают, что встреча завершится вничью.

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