Прогноз Чернявского на матч Сербия – Англия: «Сегодня мы увидим в деле будущего победителя. В работу включится самая сильная команда турнира, который не заметит ни одного соперника»

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия – Англия.

Автор Спортса предлагает поставить на победу Англии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.42.

«Сегодня мы увидим в деле будущего победителя турнира. Нет, не так. Сегодня в работу включится самая сильная команда турнира, который не заметит ни одного соперника.

На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой был бы такой подбор игроков. На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой была бы такая атака. На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой есть Фоден», – считает Чернявский.

Ставки на Спортсе

Сербия – Англия: фора сербов по голам и угловым, пенальти англичан за 4.50