Прогноз Чернявского на матч Сербия – Англия: «Сегодня мы увидим в деле будущего победителя. В работу включится самая сильная команда турнира, который не заметит ни одного соперника»
Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия – Англия.
Автор Спортса предлагает поставить на победу Англии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.42.
«Сегодня мы увидим в деле будущего победителя турнира. Нет, не так. Сегодня в работу включится самая сильная команда турнира, который не заметит ни одного соперника.
На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой был бы такой подбор игроков. На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой была бы такая атака. На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой есть Фоден», – считает Чернявский.
Сербия – Англия: фора сербов по голам и угловым, пенальти англичан за 4.50
Атака да.Всё остальное под вопросом.Есть более сбалансированные сборные.
Когда то на Евро поехала тоже очень сильная сборная, Джеррард, Лэмпард, Руни, Фердинанд, боже какие имена.. что итого вышло?)
А с таким трусливым тренером вообще максм полуфинал