Прогноз Чернявского на матч Сербия – Англия: «Сегодня мы увидим в деле будущего победителя. В работу включится самая сильная команда турнира, который не заметит ни одного соперника»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия – Англия.

Автор Спортса предлагает поставить на победу Англии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.42.

«Сегодня мы увидим в деле будущего победителя турнира. Нет, не так. Сегодня в работу включится самая сильная команда турнира, который не заметит ни одного соперника.

На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой был бы такой подбор игроков. На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой была бы такая атака. На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой есть Фоден», – считает Чернявский.

Ставки на Спортсе

Сербия – Англия: фора сербов по голам и угловым, пенальти англичан за 4.50

5 комментариев
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Ну и бред.
Атака да.Всё остальное под вопросом.Есть более сбалансированные сборные.
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А какой прогноз сделал Члеб Гернявский?
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Франция выглядит сильнее
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Типичные искперты)
Когда то на Евро поехала тоже очень сильная сборная, Джеррард, Лэмпард, Руни, Фердинанд, боже какие имена.. что итого вышло?)
А с таким трусливым тренером вообще максм полуфинал
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Я не удивлюсь, если Англия станет главным провалом на Евро.
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