Нового спонсора «Кристалл Пэлас» обвиняют в незаконных ставках на петушиные бои

В Великобритании раскритиковали партнерство «Кристал Пэлас» с вьетнамским букмекером Net88.

Ранее клуб представил Net88 в качестве нового титульного спонсора на два ближайших сезона. Финансовые условия не разглашаются, но в АПЛ это сотрудничество охарактеризовали как «рекордную сделку».

Однако это партнерство вызвало вопросы у болельщиков, так как на платформе букмекера есть предложения незаконных во многих странах ставок на петушиные бои.

Также у букмекера нет функционирующего британского сайта.

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