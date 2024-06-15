Нового спонсора «Кристалл Пэлас» обвиняют в незаконных ставках на петушиные бои

Теги премьер-лига Англия Кристал Пэлас Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

В Великобритании раскритиковали партнерство «Кристал Пэлас» с вьетнамским букмекером Net88.

Ранее клуб представил Net88 в качестве нового титульного спонсора на два ближайших сезона. Финансовые условия не разглашаются, но в АПЛ это сотрудничество охарактеризовали как «рекордную сделку».

Однако это партнерство вызвало вопросы у болельщиков, так как на платформе букмекера есть предложения незаконных во многих странах ставок на петушиные бои.

Также у букмекера нет функционирующего британского сайта.

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2 комментария
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Бои Хабиба?
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Не знал что зенитовцы между собой проводят бои 😂
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