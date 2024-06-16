Польша не обыгрывала Нидерланды с 1979-го. Шансы поляков на победу в матче Евро-2024 – 15%

Сборная Нидерландов сыграет с Польшей в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Нидерландцы идут явными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.57 (63% вероятности). Успех поляков оценён в 6.60 (15%). Ничья идет за 4.30 (23%).

Польша не выигрывала у Нидерландов в последних 12 играх. Последняя победа – в мае 1979-го со счетом 2:0 в квалификации Евро-1980.

Матч пройдет 16 июня. Начало – в 16:00 мск.

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