Албания забила самый быстрый гол в истории Евро – Италии на 22-й секунде. Сыграл коэффициент 15.0

Сборная Италии играет с Албанией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Албанцы открыли счет на 22-й секунде. Отличился Недим Байрами. Это самый быстрый гол в истории Евро.

Байрами побил рекорд российского нападающего Дмитрия Кириченко, который на Евро-2004 отличился на 67‑й секунде игры против Греции (2:1).

Перед стартом игры на гол Албании с 1 по 10 минуты предлагался коэффициент 15.0.

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