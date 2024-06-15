Испания – Хорватия: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча первого тура ЕВРО-2024

15 июня в матче первого тура ЕВРО-2024 встретятся сборные Испании и Хорватии. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 19:00 мск.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, шансы на победу выше у команды Луиса де ла Фуэнте. На успех испанцев предлагают коэффициент 1.95, на ничью дают 3.60, на хорватов можно поставить за 4.30.

Два последних очных матча завершились вничью в основное время, всего же Хорватия не проигрывает Испании в трех встречах подряд. Поставить на Х2 в предстоящей игре можно за 1.91.

Эксперты считают, что матч будет малорезультативным. На ТМ 2.5 предлагают 1.75, на ТБ 2.5 дают 2.16.

На обмен голами можно поставить с кэфом 1.94, противоположный исход «ОЗ:нет» идет за 1.86.

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По оценкам букмекеров, Испания – фаворит группы В. На победу испанцев в квартете дают 1.90, на первое место хорватов – 5.50.

Эксперты считают, что в плей-офф выйдут обе сборные. На попадание в топ-16 команды де ла Фуэнте предлагают 1.07, на выход из группы коллектива Златко Далича – 1.35.

50% игроков БЕТСИТИ поставили на победу Испании в матче с Хорватией, П2 выбрали 15% бетторов, остальные 35% верят в ничью.

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