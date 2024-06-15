Испания и Хорватия сыграют вничью 1:1 по мнению букмекеров

Сборная Испании сыграет с Хорватией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Испания – фаворит встречи. Сделать ставку на победу испанцев можно с коэффициентом 1.95. Успех хорватов оценивается в 4.50. Ничья идет за 3.50.

При этом наиболее вероятный счет матча – 1:1 за 6.00. Победа Испании 1:0 котируется за 6.20. 2:0 в пользу испанцев – третий по вероятности исход встречи за 8.00.

Игра пройдет 15 июня. Начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

Германия – лидер по участиям, Испания – по владению, Португалия – по сухарям. Яркий факт о каждой сборной Евро