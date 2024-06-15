Испания и Хорватия сыграют вничью 1:1 по мнению букмекеров

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Сборная Испании сыграет с Хорватией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Испания – фаворит встречи. Сделать ставку на победу испанцев можно с коэффициентом 1.95. Успех хорватов оценивается в 4.50. Ничья идет за 3.50.

При этом наиболее вероятный счет матча – 1:1 за 6.00. Победа Испании 1:0 котируется за 6.20. 2:0 в пользу испанцев – третий по вероятности исход встречи за 8.00.

Игра пройдет 15 июня. Начало – в 19:00 мск. 

Ставки на Спортсе

Германия – лидер по участиям, Испания – по владению, Португалия – по сухарям. Яркий факт о каждой сборной Евро

2 комментария
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Ставлю на 🇭🇷🇭🇷’ 2:0
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Ответ Александр Кудрявцев
Ставлю на 🇭🇷🇭🇷’ 2:0
Я вчера на Германию ставил: победа в каждом тайме и угловых больше в каждом тайме. Блин, одного углового не хватило в первом тайме, вратарь предпочёл все пропускать, а не на угловые переводить - 0 угловых. Минус хата. Надо отыгрывать. Воспользуюсь вашей ставкой.
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