Испания победила по владению мячом в 136 последних официальных матчах. Последний проигрыш – в финале Евро-2008

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Сборная Испании победила по владению мячом в 136 последних официальных матчах. 

Последний раз испанцы владели мячом меньше в финале Евро-2008 против Германии с 46% (1:0). Также Испания показала лучший процент владения среди всех сборных в квалификации Евро-2024. Средний показатель команды – 67.6%.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Испания встретится с Хорватией. Матч пройдет 15 июня и начнется в 19:00 мск.

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1 комментарий
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Та Испания в обоих матчах (в группе точно, в плей-офф не уверен) уступила России по владению мячом. Сборная Арагонеса в целом сильно отличалась от Испании Дель Боске.
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