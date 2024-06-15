В первых трех матчах Евро-2024 сыграла ставка на тотал больше 2,5 голов

В первых трех матчах Евро-2024 забивалось минимум 3 гола.

Во всех играх пробился тотал больше 2,5 голов. В двух из них эта ставка прошла уже в первом тайме. В настоящее время проходит матч Испания – Хорватия, в котором испанцы ведут со счетом 3:0. Все голы забиты до перерыва.

Германия – Шотландия 5:1;

Венгрия – Швейцария 1:3;

Испания – Хорватия 3:0 (матч не закончен).

Ставки на Спортсе

Швейцария предсказуемо выиграла первый тайм, но чуть не испортила тренд второго. Зато сбылись ожидания по карточкам