В первых трех матчах Евро-2024 сыграла ставка на тотал больше 2,5 голов

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В первых трех матчах Евро-2024 забивалось минимум 3 гола.

Во всех играх пробился тотал больше 2,5 голов. В двух из них эта ставка прошла уже в первом тайме. В настоящее время проходит матч Испания – Хорватия, в котором испанцы ведут со счетом 3:0. Все голы забиты до перерыва.

  • Германия – Шотландия 5:1;
  • Венгрия – Швейцария 1:3;
  • Испания – Хорватия 3:0 (матч не закончен).

Ставки на Спортсе

Швейцария предсказуемо выиграла первый тайм, но чуть не испортила тренд второго. Зато сбылись ожидания по карточкам

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