Шотландия осталась в меньшинстве в первом тайме матча с Германией. На пенальти и удаление давали коэффициент 10.0
Германия и Шотландия играют в матче открытия Евро-2024.
На 44-й минуте защитник шотландцев Райан Портеус получил красную карточку за грубый фол на Илкае Гюндогане в своей штрафной площади.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота Шотландии, который реализовал Кай Хавертц.
Перед стартом игры на пенальти и удаление предлагался коэффициент 10.0. Букмекеры считают, что в матче будет еще 2 гола и на тотал больше 4.5 дают 1.53.
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