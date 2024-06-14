Шотландия осталась в меньшинстве в первом тайме матча с Германией. На пенальти и удаление давали коэффициент 10.0

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Германия и Шотландия играют в матче открытия Евро-2024.

На 44-й минуте защитник шотландцев Райан Портеус получил красную карточку за грубый фол на Илкае Гюндогане в своей штрафной площади.

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота Шотландии, который реализовал Кай Хавертц.

Перед стартом игры на пенальти и удаление предлагался коэффициент 10.0. Букмекеры считают, что в матче будет еще 2 гола и на тотал больше 4.5 дают 1.53.

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