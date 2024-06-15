Швейцария обыграла Венгрию на Евро-2024. На матч зашли котировки до 21.0

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Швейцария обыграла Венгрию в 1-м туре группового этапа Евро-2024 со счетом 3:1.

До игры букмекеры отдавали предпочтение швейцарцам: их победа оценивалась с коэффициентом 2.20. Также сыграла ставка на тотал больше 3,5 голов за 4.70. Победа Швейцарии и тотал больше 3,5 мячей шел за 9.00.

На точный счет встречи можно было поставить за 21.0.

Ставки на Спортсе

Швейцария предсказуемо выиграла первый тайм, но чуть не испортила тренд второго. Зато сбылись ожидания по карточкам

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