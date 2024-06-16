«Эдмонтон» – 9-я команда в истории НХЛ, которой удалось продлить финал Кубка Стэнли как минимум до 5 матчей при счете 0-3

«Флорида» упустила возможность завершить финальную серию Кубка Стэнли со счетом 4-0.

«Эдмонтон» стал 9-й командой в истории НХЛ, которой удалось продлить финал Кубка Стэнли как минимум до 5 матчей при счете 0-3.

За последние 10 лет продлить серию получилось у «Рейнджерс» (2014, проиграл 1-4 «Лос-Анджелесу») и «Монреалю» (2021, проиграл 1-4 «Тампе»).

Счет 4-0 в последний раз был зафиксирован в финале 1998-го – «Детройт» обыграл «Вашингтон».

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