В 33 матчах Дании на Евро забивалось в среднем 2,79 гола – самый высокий показатель среди команд, сыгравших более 20 игр на турнире. 2.25 – коэффициент на ТБ2,5 с матче со Словенией

Сборная Дании сыграет со Словенией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Словения ни разу не побеждала Данию – 6 поражений, 1 ничья. Букмекеры считают явным фаворитом датчан за 1.74. Победа словенцев оценивается в 5.70. На ничью дают коэффициент 3.70.

В 33 матчах Дании в среднем забивалось 2,79 гола – это самый высокий показатель среди команд, сыгравших более 20 игр на турнире. На тотал больше 2,5 голов предлагается коэффициент 2.25.

Матч пройдет 16 июня. Начало – в 19:00 мск.

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