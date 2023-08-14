Букмекеры оценивают в 1.90 вероятность гола Роналду в первом туре саудовской Про-лиги

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В понедельник «Аль-Наср», за который выступают Криштиану Роналду, Садио Мане и Марцело Брозович, встретится с «Аль-Иттифаком», где играют Джордан Хендерсон и Мусса Дембеле, а тренирует Стивен Джеррард.

БК «Пари» не видит фаворита в этой игре – на победу «Аль-Иттифака» можно поставить за 2.45, а на успех «Аль-Насра» – за 2.55. Зато букмекеры прогнозируют, что матч будет голевым: 1.70 на ТБ2.5 и 2.02 на ТМ2.5.

На гол Роналду можно поставить за 1.90. Забитый мяч Дембеле оценивается в 2.85, а Мане – в 2.90.

Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

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