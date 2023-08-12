Что сегодня будет в РПЛ? Верим в «Краснодар», тотал больше в матче «Локо» и голы от «Ростова» и «Рубина»

В программе субботней РПЛ три матча. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает по одному интересному тренду на каждый матч.

«Локо» против «Крыльев Советов» . В этой игре ждем тотал больше 2,5 голов, но в то же время в 6 из 7 очных встреч команд проходил тотал меньше 3,5 голов. Да и гости на выезде сыграли его в 8 из 9 матчей подряд в РПЛ.

ТМ (3,5) голов за 1.64

ТБ (2,5) голов за 1.60

«Оренбург» против «Краснодара» . «Оренбург» на старте сезона выглядит не супер: команда никак не может победить, а в прошлом туре даже забить не смогли (хотя была классная серия, постоянно забивали в чемпионате). Краснодарцы не проигрывают в РПЛ и фавориты этой игры. Гости на длинной беспроигрышной серии в Премьер-лиге, поэтому фора (0) выглядит идеально.

«Краснодар» с форой (0) за 1.67

«Ростов» против «Рубина». Две недели назад в Кубке «Ростов» победил 1:0, Казань тоже смогла оформить гол, но офсайд… Оба клуба пробили «обе забьют» во всех стартовых матчах РПЛ, поэтому и тут надо присмотреться к продолжению тренда.

Обе забьют за 1.83