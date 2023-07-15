Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?

Существуют два вида ставок:

• Первый – пре-матч, самый понятный и простой вариант, о котором знают практически все. Здесь все ставки делаются до самого события, а дальше остается только расслабиться и ждать.

• Второй – лайв, пари заключается прямо во время спортивного события.

Почему лайв-ставки популярны?

На то есть несколько причин: такой вид ставок позволяет прикоснуться к событию, почувствовать себя сопричастным действию, испытать дополнительные эмоции при просмотре и прочее. А самое главное, не приходится долго ждать расчета, все происходит на ваших глазах, а баланс поплняется прямо после события.

Многие эксперты считают что во время ставок на лайв-события, существует большая вероятность захода ставки. Вы анализируете все в реальном времени и ошибки прогноза сведены к минимуму. А если вы эксперт по xG и прочим метрикам, то это уже явное преимущество над букмекерскими конторами, не так ли?

До игры коэффициент на фаворита всегда сильно занижен, таков путь. Однако, спустя даже 15 минут после стартового свистка он может заметно вырасти. Но ничто не перебьет рост тотала, коэффициенты на него всегда растут по ходу события.

И ключевое – делая ставку до начала события, игрок ставит по линии, над аналитики работали в течение времени. В лайве аналитики БК просто не успевают корректировать линию. Вот и весь секрет.

Виды лайв-ставок

Количество событий в лайве зависит только от букмекерской компании, а росписи у всех БК разные. каждый найдет то, что ему по душе. В лайве все так же, как и в пре-матче: победа игрока или команды, ничейный исход, количество голов, очков, сетов, все зависит от вида спорта, и только.

Только в лайв-линии коэффициенты на победу фаворита растут очень быстро. Возьмем пример из последнего тура Бундеслиги-2022/23, когда решалась судьба чемпионства. Играют «Бавария» и «Кельн», на 81 минуте Любичич забивает пенальти и счет становится 1:1, чемпионом в тот момент становилась «Боруссия», а кэф на итоговую победу «Баварии» в матче подскочил до 2.01 c 1.25, который был в пре-матче.

Спустя восемь минут Мусиала уложил гол – и баварцы оформили очередное чемпионство. А кто успел, тот забрал итоговую победу будущих чемпионов за очень приятный кэф.

Стратегии на лайв-ставках

Гол на последних минутах

Работает только после 75-й минуты, когда игрок «ловит» гол. Коэффициент в 90% случаев превышает 2.00, а ставить надо на матчи, где есть явный фаворит, который мотивирован на победу.

Угловые

Выбираем игру, где уже открыт счет, при этом стоит выбирать матчи, где соперники равны. Проигрывающая команда будет активно давить на ворота противника, тем самым зарабатывая угловые. Тут можно заиграть и общий тотал корнеров, тотал кого-то из участников матча или оставить все на второй тайм (в большинстве случаев проигрывающая команда будет играть в навал и получать много угловых). При этом обычно кэф висит в районе 1.80.

Желтые карточки

Работает исключительно на важных играх: дерби или встречи команд, которые в среднем «зарабатывают» не менее 4,5 ЖК за игру. Исторически в таких матчах фолят больше, чем обычно, суммарно выходит по 6-7 ЖК за матч. Ставка в лайве просто дает возможность забрать тотал больше не за 1.40, как в начале матча, а за 1.70 уже через полчаса.

Ставки по периодам в хоккее

По статистике в КХЛ третий период проходит результативнее первого и второго в большинстве игр. И аналитики режут кэфы в пре-матче. Поэтому в лайве кэф растет, и у вас профит.

Ставка на фаворита в теннисе

Фавориты в теннисе практически всегда видны до начала матча, отсюда и низкие коэффициенты на их выигрыш. Самой популярной стратегией в лайве на теннис является ставка на фаворита в геймах, где он подающий, причем стоит применять ее ближе к концовке игры. Риски меньше, поверьте.

Единственное правило ставок в лайве – начинать на них ставить, когда у вас уже есть некий опыт в пре-матче. Иначе незнание некоторых нюансов может привести к потере вашего баланса.

Ну и не забывайте – ставьте ответственно!

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Alexander Hassenstein, Clive Rose