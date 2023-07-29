Никто в РПЛ не играл вничью до перерыва чаще «Урала» в прошлом сезоне. Против «Пари НН» было 0:0 в первом тайме

«Урал» принимает «Пари НН» во втором туре РПЛ. После первого тайма в игре счет не был открыт.

«Урал» наряду с «Крыльями Советов» чаще всех играл вничью в первом тайме прошлого сезона – в 16 матчах из 30. У «Пари НН» было на три ничейных первых тайма меньше.

Уральцы поддержали тренд и сейчас. В начале матча коэффициент на ничью после первого тайма составлял 1.90.

«Пари НН» проводит третий матч в этом сезоне и в третий раз играет вничью в первом тайме. До этого было 0:0 с «Зенитом» и 1:1 с «Динамо».

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