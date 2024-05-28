Бразильский игрок выигрывает ЛЧ 18 сезонов подряд. «Реал» с Винисиусом, Родриго и Милитао – фаворит финала с «Боруссией»

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«Реал» и «Боруссия» встретятся в финале Лиги чемпионов.

На протяжении 18 сезонов подряд (с 2006 года) ЛЧ выигрывает как минимум один бразильский футболист.

В составе «Реала» играют три бразильца Винисиус, Родриго и Эдер Милитао. У дортмундцев нет ни одного бразильского игрока.

Букмекеры считают, что мадридский клуб заберет трофей за 1.36. На успех «Боруссии» дают 3.40.

Матч состоится 1 июня и начнется в 22:00 мск.

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5 комментариев
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Кто в Баварии 2020 был из Бразилии?
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Ответ Эд
Кто в Баварии 2020 был из Бразилии?
Левандовски
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Ответ Unwar25
Левандовски
а, точно польский бразил, забыл
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Ответ Эд
Кто в Баварии 2020 был из Бразилии?
Бывший ДНРовец Дуглас Коста
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Ответ Havana Club
Бывший ДНРовец Дуглас Коста
Сорян, перепутал. Коста играл в 2020-21, а в 2019-20 был Коутиньо
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