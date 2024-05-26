«Лидс» проиграл в финале плей-офф за выход в АПЛ. Перед стартом сезона клуб котировался вторым претендентом на повышение в классе

Теги премьер-лига Англия Лидс Саутгемптон Ставки на спорт чемпионшип Ставки на футбол Ставки

«Лидс» проиграл «Саутгемптону» в финале плей-офф за выход в АПЛ 0:1.

«Саутгемптон» вернулся в высший дивизион спустя год. Перед стартом сезона «Лидс» котировался вторым претендентом на выход в АПЛ – предлагался коэффициент 2.75. Главным фаворитом считался «Лестер». «Саутгемптон» шел третьим претендентом за 3.25.

Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» и занявший второе место «Ипсвич».

Ставки на Спортсе

План на воскресенье: «Барселона» прощается с Хави, «Аталанта» лишит Италию путевки в ЛЧ, в хоккее будет сенсационный чемпион мира

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Святые!
никогда не было и вот опять)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий