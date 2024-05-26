«Лидс» проиграл в финале плей-офф за выход в АПЛ. Перед стартом сезона клуб котировался вторым претендентом на повышение в классе
«Лидс» проиграл «Саутгемптону» в финале плей-офф за выход в АПЛ 0:1.
«Саутгемптон» вернулся в высший дивизион спустя год. Перед стартом сезона «Лидс» котировался вторым претендентом на выход в АПЛ – предлагался коэффициент 2.75. Главным фаворитом считался «Лестер». «Саутгемптон» шел третьим претендентом за 3.25.
Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» и занявший второе место «Ипсвич».
никогда не было и вот опять)