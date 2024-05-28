«Патриотизм зашкаливает»: Слуцкий рассказал о выступлении китайских футболистов за сборную

Леонид Слуцкий продолжает вести «Шанхайский дневник» на спортивном портале «Плеймейкер». В свежем выпуске тренер рассказал о национальной сборной Китая.

Бывший главный тренер сборной России по футболу и амбассадор «Лиги Ставок» Леонид Слуцкий подготовил очередную колонку для своей авторской рубрики «Шанхайский дневник» на портале Playmaker24. В ней Леонид Викторович рассказал о невероятном патриотизме китайских футболистов, мечте выступать за сборную, отсутствии легионеров в составе, идеологической работе со спортсменами и важных предстоящих матчах отбора на чемпионат мира 2026 года.

«Объявление состава сопровождается невероятным ажиотажем. И недовольных не бывает. Скажем, если футболист “Шеньхуа” попал в сборную, но не оказался в заявке на матч, потом не услышишь разговоров: мол, зачем вызывали, лучше бы остался и тренировался в клубе. Вот в России такое частенько бывает. Здесь — нет. Патриотизм зашкаливает!», – заключил тренер «Шанхай Шеньхуа».

Третий выпуск «Шанхайского дневника» экс-наставника национальной сборной России и амбассадора БК «Лига Ставок» Леонида Слуцкого уже опубликован на ресурсе Playmaker24.ru.

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Удивляйтесь особенностям китайского футбола вместе с именитым российским тренером!