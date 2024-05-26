Скамакка забил в матче с «Торино» и обновил рекорд «Аталанты» среди итальянцев за 20 лет

«Аталанта» принимает «Торино» в 38-м туре Серии А.

Счет в матче на 26-й минуте открыл Джанлука Скамакка. Всего на счету форварда 18 результативных действий в нынешнем сезоне Серии А: 12 голов и 6 ассистов.

За последние 20 лет ни один итальянец не играл за «Аталанту» результативнее. Последними игроками с 17 действиями стали Криштиану Дони в сезоне-2007/08 и Серджо Флоккари в сезоне-2008/09.

Если Скамакка забьет в матче с «Торино» еще минимум один гол, сыграет коэффициент 4.10.