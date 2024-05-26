«Галатасарай» в 24-й раз выиграл чемпионат Турции. Икарди стал лучшим бомбардиром

«Галатасарай» обыграл «Коньяспор» 3:1 в 38-м туре турецкой Суперлиги и защитил чемпионский титул.

«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции в 24-й раз. У ближайшего преследователя «Фенербахче» – 19 побед. Лучшим бомбардиром чемпионата стал Мауро Икарди – 25 голов.

Топ-3 чемпионата Турции сезона-2023/24:

«Галатасарай» – 102 очка; «Фенербахче» – 99; «Трабзонспор» – 67.

Перед стартом сезона фаворитом котировался «Галатасарай» за 2.65. Главным соперником «львов» считался «Фенербахче» за 2.80.

Коэффициенты на чемпионство перед стартом сезона: