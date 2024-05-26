«Галатасарай» в 24-й раз выиграл чемпионат Турции. Икарди стал лучшим бомбардиром

Теги Фенербахче Бешикташ Галатасарай Трабзонспор высшая лига Турция Ставки на спорт Мауро Икарди Ставки на футбол Ставки

«Галатасарай» обыграл «Коньяспор» 3:1 в 38-м туре турецкой Суперлиги и защитил чемпионский титул.

«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции в 24-й раз. У ближайшего преследователя «Фенербахче» – 19 побед. Лучшим бомбардиром чемпионата стал Мауро Икарди – 25 голов.

Топ-3 чемпионата Турции сезона-2023/24:

  1. «Галатасарай» – 102 очка;
  2. «Фенербахче» – 99;
  3. «Трабзонспор» – 67.

Перед стартом сезона фаворитом котировался «Галатасарай» за 2.65. Главным соперником «львов» считался «Фенербахче» за 2.80.

Коэффициенты на чемпионство перед стартом сезона:

  1. «Галатасарай» – 2.65;
  2. «Фенербахче» – 2.80;
  3. «Бешикташ» – 3.25.

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